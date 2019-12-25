前立委邱毅連續幾天爆料民進黨「南風」網軍內部訊息，包括操作議題成果、手法，甚至合約以及關係人都被爆料。邱毅研判，之所以這些消息會走漏出去，事實上就是因為民進黨網軍最近開始內鬥，爭搶資源的結果。

邱毅認為，「南風」這支網軍屬於民進黨內新潮流系的網軍，也是比較活躍的網軍之一，這支網軍是從南風的前身「惟勤公關」就開始訓練。而這次之所以會有重要資訊走漏，就是民進黨內部的鬥爭，一方面是受「卡神」楊蕙如牽連，二方面是其他網軍想借機除掉他們，換取更多資源。

他從他所取得的報告中分析，2017年民進黨第一年執政，這批網軍向黨中央報告的內容應該多屬於「練兵」階段，當然也有些經營已久的PTT帳號存在；而2018、2019之後的運作就相當活躍，他也預示陸續還會解密他們在2019年的行徑。

邱毅研判，謝系網軍早已移動向新系網軍，這也是為何他指控楊蕙如是南風的下線，因為民進黨內其他派系的網軍早就發動殲滅謝系網軍，所以後來兩者才合流。這次他能夠取得流出來的資訊，應該又是黨內派系跟網軍之間的內鬥，有人想藉此消滅新謝網軍。

邱毅也指出，他這次爆料的這支「南風」網軍，跟外面所謂「農委會1450」其實是不同系統的網軍，顯見民進黨內網軍也是派系林立，互相角力也是相當激烈，目的無非就是競爭資源，多拿更多政府標案。

(中時 )