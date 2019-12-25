總統政見發表會第二場今日下午2點登場。而三組候選人從12點55分起，間隔5分鐘先後到場。

中午12點55分時，民進黨蔡英文總統微笑到場，面對媒體提問今日狀況，蔡英文總統並沒有發言直接步入會場。

下午1點時親民黨主席宋楚瑜到場，並豎起大拇指，提醒大家好好聽聽。

下午1點5分時國民黨總統候選人韓國瑜到場，過程中並沒有講話，途中經過記者身旁，並微笑著摸了一下記者的頭後進場。

(中時 )