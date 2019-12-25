總統政見發表會 記者遭韓國瑜微笑摸頭 13:182019/12/25 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨提名總統候選人韓國瑜照 (林縉明攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統政見發表會第二場今日下午2點登場。而三組候選人從12點55分起，間隔5分鐘先後到場。 中午12點55分時，民進黨蔡英文總統微笑到場，面對媒體提問今日狀況，蔡英文總統並沒有發言直接步入會場。 下午1點時親民黨主席宋楚瑜到場，並豎起大拇指，提醒大家好好聽聽。 下午1點5分時國民黨總統候選人韓國瑜到場，過程中並沒有講話，途中經過記者身旁，並微笑著摸了一下記者的頭後進場。 (中時 ) #總統 #韓國瑜 #微笑 #蔡英文 #記者 也許您會感興趣 推薦閱讀 呂玉玲聯手羅智強 揭蔡騙字訣 04:102019/12/21 地方新聞 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 吳宗憲想跟韓國瑜換女兒 04:102019/12/23 娛樂新聞 韓國瑜抱娃惹議 女嬰父澄清：沒有不同意 12:512019/12/23 政治 影》韓國瑜抱女嬰遭扭曲 韓辦還原事發經過 15:382019/12/23 政治 選情拉鋸 大韓黑王浩宇：蔡英文沒有穩贏！ 10:242019/12/24 政治 誰說韓英文爛？與博恩全英語交流驚呆全場爆掌聲 22:552019/12/24 生活 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 韓國瑜要求PK三個動作 博恩爆汗做不來：我褲檔卡東西 00:132019/12/25 生活 韓國瑜考倒博恩 網驚呼：太神了！ 10:192019/12/25 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 韓上《博恩》觀看將破200萬？網：太小看他了 - 政治 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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