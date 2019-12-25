台中市政府撤銷台中火力發電廠二、三號機，彰化縣長王惠美表示，彰化和中部這幾年，空汙嚴峻，中火10台火力發電機火力全開，造成空氣汙染，罹癌率比例高很多，以台電最近的發電量來看，關一、兩台發電機應該是沒有什麼問題。，

王惠美表示，現在冬天，用電量比較少，而空汙最嚴重也是在冬天，目前台電在彰濱工業區綠能建置可以發電也多達100MW，每到東北季風，氣流盤旋中部天空，減少燒煤排放，對空氣會有很好的改善。

(中時 )