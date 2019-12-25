中市撤銷中火2、3號機 彰化縣長：台電發電量夠 13:282019/12/25 中時 吳敏菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王惠美表示台電最近發電量來看，關一、兩台發電機應該是沒有什麼問題。（吳敏菁攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市政府撤銷台中火力發電廠二、三號機，彰化縣長王惠美表示，彰化和中部這幾年，空汙嚴峻，中火10台火力發電機火力全開，造成空氣汙染，罹癌率比例高很多，以台電最近的發電量來看，關一、兩台發電機應該是沒有什麼問題。， 王惠美表示，現在冬天，用電量比較少，而空汙最嚴重也是在冬天，目前台電在彰濱工業區綠能建置可以發電也多達100MW，每到東北季風，氣流盤旋中部天空，減少燒煤排放，對空氣會有很好的改善。 (中時 ) #台電 #王惠美 #空氣 #發電機 #空汙 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃馨慧直播反空汙 張廖萬堅搶攻親子票 04:102019/12/21 地方新聞 不能單打獨鬥！盧秀燕揪七縣市設「空汙治理專案辦公室」 21:442019/12/21 政治 盧秀燕號召 7縣市聯手抗空汙 04:102019/12/22 地方新聞 小英大談政績 絕口不提空汙 01:182019/12/23 政治要聞 高雄嬰兒猝死率高 台健空盟：與空汙有關 17:502019/12/23 生活 《通信網路》對抗空汙，台灣大myAir助攻國家級醫學研究 13:072019/12/24 財經 黃馨慧送祝福 耶誕節卡片堵住中火煙囪反空汙 15:402019/12/24 政治 日本大金最後一波年末優惠 空調最高省7000元、空氣清淨機現折千元 20:502019/12/24 消費 環團29日辦反空汙大遊行 訴求減媒救健康 12:052019/12/25 生活 就職周年 王惠美：還是贏過韓柯 12:392019/12/25 政治 生活熱門新聞 去日本千萬別穿！一眼被認出觀光客 - 生活 命理專家洩天機 明年3星座財運大爆發 - 生活 火鍋店都有的服務 冬天變胖元凶 - 生活 大腸息肉變成癌 7個致命習慣害的 - 生活 高血脂注意！ 營養師：這種魚少吃 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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