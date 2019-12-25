瞄準年節送禮商機，知名連鎖咖啡星巴克25日宣布，首次推出全新紙本「星巴克飲料券」，12月25日起在線上門市開賣，每乙本星巴克咖啡飲料券共十張，單本售價1,500元，換算單張150元，可兌換價值170元以下手作飲品的飲料券，且無兌換效期限制，少了時間壓力，兌換更輕鬆。

因應飲料券新上市，星巴克指出，自2019年12月25日至2020年1月7日將推出首波購買優惠，凡購買單本飲料券，就加碼贈送兩張限期好友分享券，每50本再加贈10張，總計贈送110張（以此類推）。

星巴克介紹，全新「星巴克飲料券」的設計，是以星巴克經典綠色系為底，並綴上馬克杯、外帶杯等極具標誌性的圖案，圖面上更有星巴克女神與Starbucks英文字樣，讓消費者能夠清楚一眼辨識，無論是商務贈禮、親友贈禮，都能作為選擇之一。

星巴克並指出，除了全新紙本「星巴克飲料券」贈禮選擇外，消費者也能選擇以數位化的「LINE Pay星巴克星意禮」及「LINE Pay星巴克電子禮物卡」傳遞心意。

另外，因應年節大宗送禮需求，星巴克也有商品電子兌換憑證，提供公司行號或個人大量訂購星巴克咖啡飲品的服務；還有星巴克代表性商品之一「隨行卡」，也有提供專屬企業採購隨行卡款式及客製化服務，滿足各項贈禮需求。

(工商 )