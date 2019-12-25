周刊報導，身價百億的仁寶電腦副董事長陳瑞聰向來營造愛妻好形象，卻被直擊上周帶「小三」美容師赴日泡湯偷情，入住高檔溫泉飯店。消息曝光後，引發ptt網友熱議，有人狂酸，「跟狐狸同遊狐狸村 」、「懂玩才懂經營公司」。

鏡週刊報導，70歲陳瑞聰常到北市某SPA店消費，而認識小27歲上圍豐滿、身材佼好的陳姓美容師，兩人熟識至少3年，進而發展出不倫關係。12月15日陳瑞聰偕同美容師共赴日本度假幽會，前2晚住藏王「大根之花」溫泉旅館，後2晚則是一晚要價日幣12萬元起跳的東京安縵（Aman Tokyo）飯店，全程奢華又低調。

報導指出，兩人第一晚用晚餐時，還相互鹹濕調情。陳女向陳瑞聰撒嬌說自己老了，陳瑞聰急忙回說，「不會啦！看不出來有白頭髮。」沒想到陳女竟說「不知道頭髮白，下面會不會也是白的？」陳瑞聰更鹹濕地回答「等一下檢查看看。」

12月19日兩人結束5天4夜的日本行程，兩人為避人耳目，搭機返國一前一後入境，而陳瑞聰太太李敏芳來接機，還開心挽著老公，陳女則由女性友人載走。

科技大亨泡湯偷情消息曝光，引發網友熱議，有人嘲諷「老闆三大特徵 愛家善良不炒股」、「都百億身價了，養個小三過份嗎」、「排個毒又不會怎樣 大驚小怪」、「有點像爸爸帶女兒出去玩XD」。

至於兩人偷吃消息為何會走光？有網友推敲後表示，「兩個當事人之中 誰會有動機讓緋聞曝光呢?」、「一定都是有內線 內線哪裡來? 當然是當事人故意放出」、「很多科技業老闆小三可能都是這樣操作」。

(中時電子報)