民進黨祕書長羅文嘉（左二）輔選無黨籍立委洪慈庸（左三）。（王文吉攝）

台中市第三選區選情緊繃，民進黨秘書長羅文嘉25日南下輔選洪慈庸。針對台中市區域立委選情，他表示，內部評估幾個選區都非常穩，有信心現任能連任，目前要鞏固追上的洪慈庸及莊競程。羅文嘉也爆出陸方除以假訊息滲透，還以不對稱的賭盤，干預台灣選舉。

選戰倒數17天，羅文嘉呼籲不分黨派捍衛台灣、支持台灣永續民主發展的人，一起站出來支持洪慈庸。羅文嘉表示，自己是台中女婿，希望台中的朋友不要讓慈庸孤單，讓慈庸獨自面對對手及中國的滲透。

羅文嘉也提到，中國對台灣的滲透、選舉干預，不只是假訊息而已，最近還透過不對稱的賭盤，「只要支持特定候選人，就可以得到極高的賠率，等於是變相買票」，只有靠大家踴躍站出來投票支持慈庸，才能對抗中國想把台灣變成他一部分的野心和企圖。

最後談到台中市8席區域立委選情，羅文嘉樂觀表示，幾個選區都非常穩，有信心現任能繼續連任，目前要鞏固追上的洪慈庸及莊競程。至於陳柏惟面對非常強勁的顏家地方勢力，但他衝勁十足，最後幾天會有很強的爆發力，能迎頭趕上，而翁美春則是比較辛苦，「不到最後一刻，不放棄任何席次及機會。」

(中時 )