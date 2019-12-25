聯發科(2454)全力衝刺5G，那在4G市場聯發科又有何算盤呢？聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖今喊話，「既有拿到手的4G市場絕對不會放出去」，且明年4G理所當然還會有新產品，至於5G，聯發科選擇開放的合作平台，「這世界上誰最厲害就和誰合作」！

李宗霖表示，5G這個產業很龐大，身為一份子的聯發科積極推動，並和合作夥伴攜手，所以秉持的是合作方式，「這世界上誰最厲害就和誰合作」，在開放的解決方案中，客戶可以選擇對自己最好的解決方案，其言下之意指的似乎就是，聯發科11月底宣布，攜手英特爾，將其最新5G數據機導入個人電腦市場中，基於雙方的合作，聯發科與英特爾將於關鍵的消費及商用筆記型電腦市場部署5G解決方案，包括國際筆電品牌大廠戴爾、惠普都可望成為首波使用聯發科與英特爾解決方案的公司，首批產品預計於2021年初推出。

李宗霖表示，2019年全球智慧機市場不景氣，但聯發科在手機市場卻有不錯的斬獲，展望2020年，聯發科除全力發展5G外，既有拿到手的4G市場絕對不會放出去，因為新興市場轉到5G的速度沒這麼快，所以必須持續推出4G新產品。

聯發科執行副總經理暨財務長人顧大為也補充說，聯發科明年一定會持續推出4G產品，畢竟目前4G的市場還是很大，在今年第三季的法說會上，執行長蔡力行就說到，明年聯發科新產品營收會超過10%，當然這也包括4G產品。

李宗霖表示，5G頻譜主要分成低到中頻的Sub-6(6GHz以下)與mmWave(毫米波)，目前全球發展加上台灣正在進行的5G頻譜競標來看，毫無疑問是Sub-6走在前面，但聯發科也持續準備毫米波，在毫米波的進展也相當不錯，但是要將其轉換產品還需要時間，現在全球只有兩家電信業者在做毫米波，市場不用擔心聯發科的產品，明年下半年毫米波一定會量產。

(時報資訊)