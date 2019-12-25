雲端伺服器及資料庫中心電源需求增溫，全漢(3015)訂單能見度大幅提升，產能利用率大幅提升，讓全漢營運擺脫谷底，看好5G相關需求，全漢推出350W基板電源(Open Frame Power Supply)，強化既有的3”x5”標準尺寸產品線，在5G及網路通訊電源產品需求暢旺下，全漢預估，明年第1季及明年上半年業績將會優於今年同期。

全漢這兩年受到挖礦及PC市況不佳影響，營運表現平平，不過公司持續開發工業、醫療、雲端伺服器及5G相關電源產品，在工業、通訊網路及醫療相關產品出貨逐步攀升及中美貿易戰緩解訂單回流下，全漢營運已自第3季開始回穩，目前訂單能見度更大幅拉升至明年上半年。

為因應5G相關需求，全漢推出350W基板電源(Open Frame Power Supply)強化既有的3”x5”標準尺寸產品線，目前全漢基板電源產品線自65W到350W，其中FSP350-F35-Axx是單電壓輸出電源，包括12V/18V/24V/54V等規格，適用於資訊產品、網路產品(Networking)、乙太網路供電產品(Power of Ethernet)、嵌入式系統(Embedded System)等應用。

全漢表示，FSP350-F35-Axx系列採Class-I設計、LLC架構，高效率達94%，3” x 5” x 1.34”的小巧體積在16 CFM風流條件下輸出功率可達350W，而待機功率可低於0.5W，電源設計符合IEC 62368-1與IEC 60950- 1安規，EN 55032 Class B輻射雜訊規範及EN55024電磁兼容等特性，相關認證將於2019年底前取得。

在雲端伺服器等網通產品需求增溫下，全漢已於第3季順利轉虧為盈，單季稅後盈餘為1.31億元，單季每股盈餘為0.68元，累計前3季稅後盈餘為9643萬元，每股盈餘為0.5元；累計前11月合併營收為129.22億元，年減4.01%。

(時報資訊)