非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，本月9日驗出首例越南豬肉罐頭非洲豬瘟病毒核酸陽性，食藥署已於11日通知該業者下架，截至目前為止共回收529罐，並在17日起禁止輸入越南肉罐頭製品，建議已購買相關產品的民眾停止食用。

農委會副主委黃金城表示，上月中央畜產會針對市售來自中、菲、越、韓的肉類罐頭、醬汁等進行抽檢，在15個樣本中發現一款越南的豬肝醬罐頭為非洲豬瘟病毒核酸陽性，食藥署表示，本月11日已通知業者下架、清查並回收相關產品，並在17日起禁止越南熱加工的豬肉製品輸入。

防檢局副局長杜文珍指出，罐頭食品經高溫高壓製作後，以國際規範來看是可被忽略的感染源，也就是安全的產品，之所以會在產品中檢查到核酸，代表該廠商在製作罐頭的原料來源控管不夠確實，農委會也是基於這樣的理由，請食藥署讓業者下架。

食藥署組長蔡淑貞表示，被檢出產品的廠商是越南合格廠商，且在當地政府的監督之下，雖該罐頭經高溫高壓殺菌，但若消費者已購買該款罐頭，礙於心靈上感受的考量，還是建議民眾不要食用。

農委會主委陳吉仲補充，在國際相關貿易規範底下該款罐頭不具傳播非洲豬瘟的風險，是為確保消費者的食品安全，才會禁止越南肉製罐頭進口，呼籲國內養豬業者必須依規定對廚餘進行高溫蒸煮，避免國內豬隻感染非洲豬瘟。

(中時 )