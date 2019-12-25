「沒親女嬰」，李佳芬親上火線替夫捍衛清白。(中天新聞提供)

夫妻沒同框現身被大做文章，高雄市長韓國瑜妻子李佳芬親上火線回應了。對於上星期六沒有出席挺韓大遊行，她澄清並非夫妻吵架，而是因台南另有行程。她還透露，挺韓大遊行前一晚，她與韓國瑜在一起，其實是韓國瑜要她前往台南致意。

韓國瑜與新莊王小姐爆出有600萬的投資往來，據韓國瑜朋友王文財稱李佳芬並不知情，此消息傳出後，她的行程突然變少，也沒參加日前的挺韓大遊行，外界因此沸沸揚揚傳說他們夫妻吵架失和了。

李佳芬昨(24)日上節目接受黃暐瀚專訪表示，那天沒出席挺韓大遊行，是由於台南有行程，並非外界所說的夫妻吵架。她直言，外界放大解釋她與韓市長的夫妻感情，其實遊行前一天她與韓國瑜同在高雄，當晚在討論是否要一同出席挺韓大遊行，但後來考量台南媽祖廟有祈福遊行，還是請她代表前去致意。

對於近期韓國瑜親女嬰事件惹議，李佳芬也捍衛丈夫的清白。她說自己也問韓國瑜怎麼會去親女嬰，韓國瑜解釋他沒有親女嬰，因女嬰見陌生人而大哭，於是他低頭安撫女嬰說，「乖乖，不要哭」。她分享事後女嬰父親和韓國瑜的對話，請韓市長當選後一定要合拍一張照片。

(中時電子報)