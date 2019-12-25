中部愛互聯志工也至立達啟能訓練中心的屋頂平台-慢兔兔建康菜圃，一同栽下種苗。（馮惠宜攝）

耶誕傳愛，中國醫藥大學附設醫院、林增連慈善基金會與台積電慈善基金會25日於立達啟能訓練中心舉辦﹝中部愛互聯-低碳綠活惜物傳情活動」志工們陪同立達啟能訓練中心的百名院生，一起將募集的食品廠格外品，以及中國附醫城食森林教育示範場域收成的蔬果進行料理烹飪，傳達珍惜食物的理念，也陪伴院生度過溫馨的耶誕節。

本著低碳、美學、愛地球，中國附醫攜手林增連慈善基金會響應台積電基金會惜食專案，把愛擴展給中國附醫鄰近社區以及立達啟能中心，5月開始把桂冠食品品質無虞的肉包、餛飩及鴨胸肉供應給立達，讓每年必須支應120萬元院生伙食費的立達稍減壓力，而中國附醫更將五權院區頂樓城食森林成功經驗拓展到立達啟能中心頂樓小花園變身為慢兔兔健康菜圃，建立惜食不浪費的環保循環。

中國附醫周德陽指出，中國附醫秉持著蔡長海董事長「關懷利他」的初心，持續對弱勢族群付出關懷。副院長楊麗慧則表示，醫院身負守護民眾健康的重責大任，從醫療服務、社區營造、健康生活、低碳飲食，全方位展開低碳生活運動，該院今年更榮獲行政院環保署「第1屆國家企業環保獎銀級獎」殊榮的肯定，未來期盼號召擴大影響。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪也表示，現今台灣因少子化與高齡化的趨勢，獨居長者的照護需求漸增，基金會也加入中部愛互聯行列，致力於弱勢關懷，從獨老長者照顧延伸至孝道推廣，透過這個活動也號召中部愛互聯的夥伴們及食品商一同守護弱勢孩童一起投入惜食分享，將愛延續幫助弱勢孩童得到照顧。

(中時 )