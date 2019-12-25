鄭姓男子日前騎車違規闖紅燈，但他事後竟控告執勤員警拿槍恐嚇，威脅他在罰單上簽名，經檢察官調閱員警密錄器，發現員警是「請」鄭男配合，態度平和，根本不是鄭男所指控的一回事，台北地檢署主動分案偵辦，25日依誣告罪嫌起訴鄭男。

據了解，年約50歲的鄭男，因把房子出租給美髮業者經營，近年一再控告房客破壞門鎖、弄髒環境涉嫌毀損等罪，案件多達10多件，讓房客要常跑派出所做筆錄，苦不堪言，但鄭男提告後卻都不出庭，檢方只好將他提告的案件，分別以全查無實證簽結或罪嫌不足不起訴。

檢警調查，今年3月12日，鄭男騎車在北市永福橋下的路口闖紅燈，當場被員警攔下開單，隔天鄭男就跑到警局指控當天執勤警察涉嫌拿出配槍，逼迫他在告發單上簽名，提告員警涉嫌妨害自由、恐嚇罪。

但檢察官調閱警員密錄器，發現鄭男指控情節與事實完全不同，主動分案偵辦鄭男涉嫌誣告罪。

據了解，鄭男提告員警後，也未出庭，檢方一度通緝他，他被通緝到案時，仍嘴硬堅稱遭警察持槍威脅，經檢方提示員警密錄器畫面後，鄭才改口，坦承沒有看到警察拿槍，檢方今依法起訴鄭男。

(中時 )