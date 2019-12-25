張理國／台北報導

監委陳師孟要辦法官唐玥，當事人前總統馬英九今天出面表示，這是不可想像的事，擺明就是要干涉司法；包括提明陳的蔡總統及司法院長都默不吭聲，完全沒有反應，中華民國人民應該要譴責他們。

馬英九今在出席國民黨護憲座談時表示，陳師孟這次要調查判他無罪的法官在取得心證方面有無濫用，這實在是不可想像的事，監察院當然可以監察所有的政府機關，包括法院在內，但一定要要違法失職，但若法官依憲法保障的獨立審判精神，是不接受審查的，除了其上級法院。但陳師孟居然要審查，而且立場是專辦「辦綠不辦藍」的法官，擺明就是要干涉司法。

馬英九並說，最不可思議的就是提名陳師孟的蔡總統及司法院長都默不吭聲，完全沒有反應，中華民國人民應該要譴責他們。

＃馬英九 ＃陳師孟 ＃唐玥

https：／／www.chinatimes.com／realtimenews／20191223001586-260402？chdtv

(中時 )