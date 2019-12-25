前總統馬英九上午出席國民黨護憲座談會，馬英九痛批蔡總統修惡公投法，並怒嗆蔡，在很多場合說要守護民主，他要拜託蔡總統不要再講了，因為「妳不配」。

馬英九表示，公投修法後，核四要恢復的公投無法併大選，還要等2年後8月，這是透過惡劣的修法把憲法17條保障的選舉罷免創制複決限制了，是非常可惡的作法。他並說，蔡總統在很多場合說要守護民主，他要拜託蔡總統不要再講了，因為「妳不配」。

馬英九嗆聲後，現場一片掌聲，馬說「我很少這麼兇，但不能不兇，看了非常生氣，民選總統怎麼做這樣的事」。

馬英九還說，民進黨去年「九合一」地方選舉大敗，在10項公投案上全輸，蔡政府不知檢討執政缺失，反而歸咎公投綁大選。為了怕影響蔡總統連任，竟惡修《公民投票法》，嚴重妨礙人民行使直接民權，完全違背憲法精神。馬英九並批評，蔡上任後把考試院的人數減少權責濃縮，等於就是摧毀憲法。

馬英九表示，最近美國總統川普也是因為濫權關係，而被眾議院彈劾，看美國的例子就知道，其他的機關不站出來蔡政府就覺得理所當然，但有些東西沒有辦法只有暫時忍耐，要等到選舉時把他們下架。

(中時 )