淡水婦社區11樓墜落 送醫急救中 14:042019/12/25 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 淡水傳出婦人從社區11樓墜落 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 年約40多歲婦人25日上午11時許從新北市淡水區新民街某社區11樓不明原因墜落至社區中庭，當場失去生命徵象，警消獲報到場後將其緊急送往淡水馬偕醫院，詳細事發原因仍待警方釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #墜落 #11樓 #淡水 #社區 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北市 推市場快閃計畫 04:092019/12/22 金融．稅務 板橋選情五五波 侯友宜替柯志恩輔選 12:252019/12/22 政治 林金結同框侯友宜 賣菜做公益 01:192019/12/23 地方新聞 新北市人事改組 副秘書長林芥佑調顧問 10:562019/12/23 政治 新北市長侯友宜參訪宏達電 對VR按讚 12:142019/12/23 財經 新北市十八王公海邊女屍 死者為基隆女子 17:332019/12/23 社會 臺灣企銀桃園雙喜送愛心 贊助成立2家「銀髮樂齡學堂」 21:072019/12/23 財經 頂新三重廠新北市府5年前裁示終止變更 死灰復燃成功闖關 21:022019/12/23 財經 茂德三重廠變更過關 侯：透明讓所有人檢驗 10:592019/12/24 政治 侯表揚救災救護裝備捐贈者 見館長送大擁抱 12:122019/12/25 政治 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 正妹同事太提神 網瘋求職 - 社會 恐怖！女醫遭病患家屬「割喉放血」 慘死急診室 - 社會 台南新營驚傳命案女子疑遭勒頸亡 丈夫也成浮屍 - 社會 身價百億！仁寶副董陳瑞聰身兼58家董事 業界分量超驚人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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