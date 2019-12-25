國道中山高速公路，北向53K中午12點31分發生環環車禍，發生2大貨車與4輛小車連續發生追撞現場一片凌亂，目前已知有一名駕駛無生命跡象送醫搶救，但追撞事故已佔用內2線事故，後方回堵超過5公里，目前高速公路警察局已派員疏導，並釐清肇事原因。

(中時電子報)