快訊》中山高53K中壢段6車連環撞 1人無生命跡象 13:472019/12/25 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道中山高速公路北向53K中午發生環環車禍，2輛大貨車與4輛小車連續發生追撞現場一片凌亂。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道中山高速公路，北向53K中午12點31分發生環環車禍，發生2大貨車與4輛小車連續發生追撞現場一片凌亂，目前已知有一名駕駛無生命跡象送醫搶救，但追撞事故已佔用內2線事故，後方回堵超過5公里，目前高速公路警察局已派員疏導，並釐清肇事原因。 (中時電子報) #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 小燈泡媽：理解加害者無傾吐的朋友而發生憾事 13:352019/12/21 政治 1噸重豆腐鯊擱淺綠島 歷經2小時成功救援 22:312019/12/22 社會 喀麥隆首都建築工地倒塌 至少4死12重傷 07:062019/12/23 國際 少年雙載騎車撞前車 60歲男插管搶救中 11:532019/12/23 社會 二林娃娃車對撞廂型車 8學童送醫 19:112019/12/23 社會 2男1女三重開毒趴 18歲男家中亡 13:322019/12/24 社會 印尼巴士墜河谷 至少25死14傷 15:392019/12/24 國際 北市外送平台自治條例審議 「外送期間外」事故也須理賠 14:222019/12/24 生活 昨日南彰不平靜 接連發生嚴重車禍 15:312019/12/24 社會 男國道自撞 又遭後方2車追撞斷魂 10:142019/12/25 社會 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 恐怖！女醫遭病患家屬「割喉放血」 慘死急診室 - 社會 正妹同事太提神 網瘋求職 - 社會 台南新營驚傳命案女子疑遭勒頸亡 丈夫也成浮屍 - 社會 身價百億！仁寶副董陳瑞聰身兼58家董事 業界分量超驚人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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