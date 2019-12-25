國民黨總統候選人韓國瑜18日首場電視政見會表示，若當選一定立刻成立特偵組。對此，民進黨立法院黨團書記長李俊俋今表示，當初廢特偵組是因「馬王政爭」等原因，即便現在沒有特偵組也可以打老虎，檢察官還是可以查弊案，司改不該走回頭路，希望韓國瑜多提一點政見。

民進黨立院團書記長李俊俋、綠委李麗芬、周春米今上午召開「司法改革不走回頭路，沒有特偵組也可以打老虎」記者會，李俊俋表示，法務部現在還有廉政署，即便現在沒有特偵組，像是賴素如、李朝卿、許志堅、葉世文、張榮味等案，檢察官還是可以偵辦，特偵組的存在是對基層檢察官的汙辱。

李俊俋說，特偵組偵辦案件起訴還是要交給地檢署，疊床架屋，且當初因檢察總長黃世銘介入馬王政爭因而走如歷史，司改不該走回頭路，韓國瑜在政見會莫名其妙提出恢復特偵組，理由是要打老虎抓貪汙，但在沒有特偵組狀況下，地檢署就有辦法處理，請相信基層檢察官的能力。

李麗芬表示，特偵組成立目的是要除弊，結果自己後來變成弊端，檢察總長跳過正常檢察體系運作，配合前總統馬英九變成馬的政治工具，運作上已經偏離當時設立目的跟方向，所以一定不能讓已經廢除的憲政怪物再回來。

對於韓國瑜認為特偵組可以查弊案，李麗芬認為韓可能對政府體制運作不適很熟悉，根據現行法律，沒有特偵組，檢察官還是可以辦弊案，呼籲韓提出政見前要先做功課，不要再拋出不負責任的政見。

周春米也批評，一個制度走入歷史大家要共同面對，韓沒有提出相關配套檢討，就提出恢復成立特偵組政見，公信力、可信度備受質疑，韓國瑜提出成立特偵組也是對全國檢察官很大的不信任。

＃特偵組 ＃韓國瑜 ＃馬王政爭 ＃民進黨 ＃立法院黨團

(中時 )