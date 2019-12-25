依過往經驗，每年第一季雙印（印尼、印度）債市都會因配置需求都有資金流入，法人指出，印度還有降息空間且預期在匯率持穩的情況下，預估印度債在2020年Q1應會有不錯的表現。

就印度基本面來看，安本標準投信投資長彭炫通表示，儘管油價上漲，但在經濟成長疲軟的情況下，預期印度政府會透過貨幣寬鬆及財政擴張政策如降息、企業減稅、GST稅改、挹注影子銀行流動性計畫等政策來刺激經濟並降低系統性風險，解決金融部門的困境、促進增長，並利用國營企業民營化計畫及央行向聯邦政府轉移1.76兆盧比等，來降低財政赤字以維持財政紀律。

瀚亞印度政府基礎建設債基金經理人周曉蘭也表示，雖然印度央行並未如市場預期於12月降息，但是只要接下來通膨維持在可控範圍，仍有機會於2月降息。

此外，保德信印度機會債券基金經理人張世東表示，近來印度央行一直在外匯市場中積極進行干預，根據市場預估已在外匯市場進行了350億美元的買匯，未來兩個月盧比預期區間落在70-72，盧比將趨於穩定。他認為，印度仍會維持貨幣寬鬆支持經濟成長，印度企業獲利將持續好轉，加上匯率維持穩定，體質佳之印度債將持續吸引外資流入，預期印度政府債與企業債券仍會有所表現。

(工商 )