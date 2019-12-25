依據台中市管制生煤自治條例，台電台中火力發電廠（簡稱中火）生煤使用量，今年11月27日已超過1,104萬公噸上限，台中市環保局11月29日及12月14日兩次稽查並罰鍰，要求限期改善，12月23日第三度複查，中火仍繼續超量用煤，已構成違規情節重大。台中市長盧秀燕25日作出重大宣布，為守護市民健康，市府必須依法行政，祭出重懲廢止中火2號機與3號機許可證。

台中市政府25日召開低碳城市推動委員會，盧秀燕說明中火違反台中市管制生煤自治條例規定處置時強調，「我說到，一定會做到！」為守護中部人的健康，為了捍衛中部的天空，有我在，煤（沒）得商量！」

台電中火生煤使用量今年11月27日已超過「台中市管制生煤自治條例」規定的1,104萬公噸，環保局兩次稽查，分別處以300萬元，和600萬元罰鍰，並要求限期改善；但環保局12月23日第三度稽查，發現中火仍繼續超量燃煤，三度違規，情節重大。

台中生煤管制條例已在2016年1月通過生效，有4年的緩衝期，中火卻依然違法超標，持續超量燃煤，身為百分之百的國營事業，知法犯法，尤其不應該。

「中火超標就是超標！違法就是違法！」，為確實執法，維護民眾的健康和權益，台中市政府別無選擇、必須依法行政，25日宣布「廢止中火2部機組操作許可證」。若市府不執法，就變成我們包庇、我們違法，所以，市府別無選擇，必須依法行政。

盧秀燕提醒，執政者不但要以身作則守法，更要堅持守護民眾的健康，改善環境污染，絕對不能打折扣，也不能找任何理由，拖延或怠惰；否則，就是違法失職。中火是全國最大發電廠，過去數十年來，發電貢獻度也最大，不讓中火減煤，實在沒道理。

今年新市政團隊認真治理，好不容易空污才改善二、三成。前幾天，環保署空保處才稱讚台中的空氣品質，是八年來最好的。未來，市府將繼續努力，也拜託不要再讓中部人用肺發電！還我們一個清淨的天空！

隨後由台中市環保局長吳志超、法制局長李善植、新聞局長黃國瑋，共同召開記者會，說明中火屢次違規的細節。吳志超指出，中火超量使用生煤，環保局已於12月3日及12月14日，分別處以300萬元及600萬元罰鍰，並要求限期改善。

台中市環保局12月23日第三度進廠稽查，再次查獲中火超量使用生煤，已屬違規情節重大，將再處以900萬元罰緩。此外，針對老舊的2號機（M02）與3號機（M03）連續3次，被查獲違規情事，將依法廢止其固定汙染源操作許可證及生煤使用許可證，並自2020年1月1日生效。

台中市法制局長李善植表示，依據空污法第96條第1項第3款規定，一年內經二次限期改善，仍繼續違反空污法規定，即屬違規情節重大，必要時主管機關得依同法第62條規定，廢止操作許可或勒令歇業。此外，依據同法第30條規定，違規情節重大經處分確定，其展延許可證有效期間，得縮減至未滿3年。

「市府必須依法行政!」，台中市新聞局長黃國瑋強調，台電公司是國營事業，本應該率先守法，可惜，中央政府選擇漠視減煤的國際趨勢，反而為污染護航，既無視於台中市管制生煤自治條例要求中火減煤至1,104萬噸的規劃，又將中火「廢水超標」遭罰而被迫減煤，當做績效大肆宣傳，不思改革更混淆視聽，中火減煤已「迫在眉睫！」為遏止中火無改善誠意，漠視地方民意，市府必須採取必要手段。

針對全國用電是否因此受到影響？黃國瑋舉例嚴正反駁，今年7月17日為今年全國用量最高峰，在中火停止2部機組（1號機與4號機）運轉情況下，當日備備轉容量仍達10.08％，屬「供電充裕」的綠燈；另外，8月20日中火當日用煤量最多，9部機組發電，備轉容量甚至高達18％，足證廢止中火2張許可證後，維持發電穩定度，台電是做得到的！

有關媒體詢問此動作是否有關選舉？黃國瑋也嚴正駁斥，中火是市政議題、全國議題，更是健康與生活的議題，絕對不是選舉議題，選舉四年才一次，但改善中火空污迫在眉睫，也是台中市民最在意的議題，今年1月9日環保局就已針對中火水汙染稽查開罰，中火到今年11月27日用煤量已超過1,104萬公噸上限，環保局12月前往稽查三次並作出裁處，一切依法處置。

對於台電若提出訴願或訴訟，李善植表示，由於行政救濟是台電公司權利，市府予以尊重，並依法進行辯護，全力捍衛自治條例與地方自治權。但環保局也強調，按訴願法第93條規定，原行政處分執行，除法律另有規定外，不因提起訴願而停止，呼籲台電公司遵守法律規定，勿以身試法。

針對中火將於25日起進行廢水廠測試運轉，中火8部機組將火力全開，吳志超表示，中火兩部機組正歲修，因此，申請8部機組進行發電功能測試，?間自12月25日至31日止。由於中火需測試廢水改善狀況，市府經審慎考量後，在合理情況下予以備查。

環保局指出，廢止中火2號機與3號

機許可證，遏止超量使用生煤，溫室氣體相較2018年可減少683萬噸二氧化碳當量（CO2e/年），呼籲台電新建燃氣機組，要同步安排對應容量的老舊燃煤機組除役，市府絕不接受中火機組不減反增。

至於中火其餘八部機組，將依據有無違規情形，准予展延許可證，有效期限依空污法第30條規定，分別給予二年及四年的展延期限；亦即三次違規、均有操作的三部機組（6、7、10號）展延至2021年12月31日；其餘五部機組（1、4、5、8、9號）配合新通過空污法的規定，給予展延至2024年12月31日，全廠生煤使用量上限均為1,104萬公噸，無10％容許差值，據以要求中火落實減煤。

(工商 )