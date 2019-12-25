立委黃國書（右1）回應李中的批評表示，打選戰惡意抹黑不像李中的風格，反擊批評是「選情告急、狗急跳牆」或被國民黨指使。（陳淑芬攝）

民進黨立委黃國書（前排右1）由黨籍不分區立委候選人林楚茵（前排左1）陪同，到台中市第三市場拜票及祭拜。（陳淑芬攝）

楊蕙如網軍案風暴引爆台中立委第六選區戰火，國民黨候選人李中在臉書PO「生命，不該被黃國書踐踏」，批評尋求連任的對手民進黨黃國書漠視優秀外交官生命，放任網軍集團逍遙法外。黃國書25日反擊砲火猛烈指出，打惡意抹黑選戰不像李中的風格，他是「選情告急、狗急跳牆」或被國民黨指使。

國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委候選人邱毅24日召開記者會，邱毅並爆料，民進黨立委黃國書的助理湯文馨是楊蕙如網軍「上線」，還擔任「民進黨的暗黑網軍」。立委黃國書回應，湯早在2017年12月底就離職，而外交官事件案是發生在2018年9月間，案發時，湯早就不在立院辦公室上班及「IP被冒用」等說明，並怒告邱毅等4人以惡意不實內容惡意栽贓，控告邱等4人涉違反選罷法及涉毀謗罪。

暗黑網軍事件也引爆台中立委第六選區戰火，李中在臉書PO出影片，批評黃國書回應指稱是「IP被冒用」，但為何不追查？不但漠視優秀外交官生命，放任網軍集團逍遙法外，要求他要出面自清，講清楚、說明白；並呼籲選民要還外交官蘇啟誠一個公道。

李中並強調，「如果，卡神楊蕙如可能是殺手，那，誰是下令殺人的主謀？誰是幫助殺人的幫兇？」，並批評民進黨，外交官蘇啟誠是含恨輕生是死於人禍。

黃國書上午由黨籍不分區立委候選人林楚茵陪同到第三市場拜票對此事表示遺憾。他說，這不像是李中的風格，質疑他是「選情告急、狗急跳牆」，受不了國民黨中央壓力或是受國民黨指使，才用惡意的抹黑打選戰，找不到可以拉抬聲勢的手段，才藉由惡意抹黑，但是對他的選情並沒有幫助。

「我一早行程遇到李中，兩人也是微笑客氣啊！」黃國書強調，他昨晚以為李中只是在粉專裡發布影片，沒想到，一早竟發現已大量發布在各Line群組，甚至包括數個他也在內的群組，第六選區好不容易維持君子之爭，沒想到最後破功了，真的很可惜。

(中時 )