2020總統候選人第二場電視政見發表會

中選會今天舉行第二次政見發表會，國民黨總統候選人韓國瑜在第一輪政見發表時指出，台灣現在真正的危機，是「蔡英文總統」，因為蔡英文已經被他身邊的人架空了，放任周邊的派系分贓，吃香喝辣，大貪特貪，「蔡總統沒辦法真正以身作則，分出善良跟邪惡的人，沒辦法創建有效率清廉的團隊。」

韓國瑜今天開場自嘲「我是韓導」，接著開始說他之前提了重啟特偵組的政見，台灣人民痛恨貪官污吏，所以這個政見很多鄉親支持，但至今對於這個政見，蔡總統也沒有回應，「蘇貞昌家裡丟了150萬不報警、陳明文掉了300萬也沒報警。」

韓國瑜說，台灣最大危機是「蔡英文總統」這五個字，「蔡英文」本人可能是個單純善良的人，喝喝紅酒、吃吃法國菜、愛愛寵物可能沒什麼問題，但她卻是個無能、被架空的總統，在總統府被府秘書長陳菊架空，在行政院被院長蘇貞昌架空，「蘇貞昌安排人事有知會過你嗎？」

韓國瑜說，這就是為什麼蔡英文任用的行政院長賴清德要在黨內初選跳出來跟她參選，因為賴看到台灣正在沈淪，他有理想才出來跟蔡英文放手一博，結果被蔡英文網軍活活打死。

韓國瑜直言，蔡總統被貪官污吏給包圍了，沒有能力看穿現狀也無力改變，連民進黨創黨元老也幾乎都看不下去，為人君主被矇閉眼睛堵住耳朵，講再多美麗數字都沒用，監委陳師孟約談法官蔡總統沒講話，楊蕙如網軍謀殺外交官，蔡總統也沒講話，是讓網軍199吃到飽嗎？

韓國瑜重申，民進黨在墮落，總統被架空，沒辦法真正以身作則，沒辦法創清廉團隊，這是台灣危機，為人君為人主，講再多美麗文字沒有用，真實台灣人民就過這麼苦。

韓說他不否認蔡英文是善良的人，但卻沒有辦法領導國家，若數字那麼漂亮，全台灣在蔡英文執政下應該安居樂業，是充滿信心，周邊國家沒有人像現在看不起台灣。他批蔡英文到現在還沒有看出問題，台灣真正危機是總統被架空了，被架空，因此狀況外，放縱派系大撈特撈。韓批蔡沒辦法帶領台灣走下去，若連任這些派系繼續殘害台灣人民。韓國瑜最後呼籲選民要擦亮眼睛。

(中時電子報)