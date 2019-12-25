永信派出所將尋常的交通錐改造成為一座夢幻耶誕樹，配合「溫暖小燈發送」活動，免費替長輩在腳踏車上加裝閃爍燈。(永康分局提供／曹婷婷台南傳真)

耶誕節深受大人小孩喜愛，永信派出所將尋常的交通錐改造成為一座夢幻耶誕樹，配合「溫暖小燈發送」活動，免費替長輩在腳踏車上加裝閃爍燈，以強化行車自我保護意識，讓長輩騎車用路更安心；發揮巧思改造的交通錐聖誕樹提供民眾拍照打卡，期望每位民眾都能快快樂樂的出門，平平安安回家。

為迎接耶誕節到來，永信派出所發揮奇想，特別將交通錐擺設成聖誕樹，並搭配不同的LED燈飾點綴，此聖誕樹中以腳踏車燈最為吸晴，凸顯出溫馨幸福感，讓入夜的派出所充滿濃濃的耶誕喜慶氣氛，同時吸引不少行經途中民眾，佇足拍照打卡留念。

此外，警方也貼心地免費加裝腳踏車閃爍燈，守護年長者交通平安行，暖心提醒高齡長者外出時應穿著明亮衣物或配戴反光配件，以維護夜間行車安全。

永康分局長呂世明表示，維護年長者行的安全，是分局執行的重點工作項目，也將持續透過各種場合加強宣導年長者交通安全觀念。

鑒於高齡長者生理機能較退化、反應較慢，且多數長輩不熟悉法令與交通規則，接觸相關交安訊息管道較少，呼籲家中晚輩多了解長者在外用路習慣，提醒正確交通安全觀念，清晨夜晚外出時應穿著顏色較明亮的衣服，隨身佩帶一些反光物品、照明燈等，以提高自身能見度，減少車禍事故的發生，並呼籲駕駛人行經路口應「停」、「等」、「讓」，確實減速暫停讓高齡長者先走，共同守護建立友善高齡長者的交通環境。

(中時 )