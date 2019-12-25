俄羅斯一隻身長8公分大的母蟑螂臨盆之際遇上併發症，尾端夾著土黃色卵鞘無法縮回體內，她的主人非常焦急，緊急找了一間獸醫院進行手術，所幸最終保住性命。

俄羅斯一隻身長8公分的蟑螂難產，獸醫緊急為她進行手術。

在 Instagram 查看這則貼文 Ветеринарная клиника Лимпопо（@limpopovet）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 21 日 下午 11:34 張貼

許多人都痛恨蟑螂，體型愈大愈害怕，不過俄羅斯衛星通訊社報導，一隻身長8公分、學名為「秘魯巨人蟑螂」（Archimandrita tesselata）的雌性小強在寒冷的西伯利亞城市克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）找到了真愛。

一般雌蟑螂生產時，尾端會出現能夠保護蟲卵的卵鞘，待蟲卵即將孵化，母蟲才會產下卵鞘，這期間母蟲會持續夾帶卵鞘，甚至縮回體內，讓蟲卵繼續吸收母體養分、成長。

不過這隻小強臨盆之際遇上併發症，卵鞘一直掛在尾端、無法縮回體內，讓她面臨感染風險。小強的主人愛蟑心切，趕緊聯絡了當地獸醫院，獸醫判斷必須立刻進行緊急手術。

他們在21日進行了這場驚人手術，總共用掉了3瓶止痛藥，甚至為小病人特製專屬的氧氣罩，讓產婦在過程中能舒服一些。最後醫生順利剪掉卵繭上的卵鞘，手術大功告成。

執行手術的獸醫院Limpopo也將整個手術過程錄影、拍照，並公布在官方Instagram上和大眾分享。醫生受訪時表示，醫院先前也沒有遇過這麼小的病人，這是他們頭一回為一隻蟑螂動手術。

秘魯巨人蟑螂主要生長於南美洲的叢林裡，牠們體型龐大，甚至可以長到10公分長。

(中時電子報)