2020總統大選進入最後倒數階段，傳出國民黨總統候選人韓國瑜日前拜訪北港朝天宮董事長蔡咏鍀，當面尋求支持盼蔡能出席造勢場合，但遭到拒絕；對此，蔡咏鍀25日受訪表示，選舉每個人有各自立場，有的選交情、有的選人情，是否接受韓國瑜請託？蔡語帶玄機地笑說：「後續你看我的行程就知道了」。

被視為雲林人信仰中心的北港朝天宮，其董事長蔡咏鍀過去被視為和前雲林縣長張榮味走得較近，但在面對2020大選，態度卻被外界解讀和張派不同，韓國瑜打出「雲林女婿」招牌多次走訪雲林，傳出曾對蔡咏鍀提出造勢邀約，但卻遭到蔡回絕。

對此，蔡咏鍀表示：「到朝天宮拜拜我們都歡迎，但是選舉有個人立場，有的國民黨選國民黨，民進黨就選民進黨，有的是選比較喜歡的人，有的則選交情，也有的選有人情包袱的，什麼都有，也有是好朋友，所以選舉個人立場絕對不是朝天宮董監事誰挺誰」。

(中時 )