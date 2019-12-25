受惠雙王台積電與股王大立光趨堅，加上聯發科、南亞科穩全短多信心，使二軍電子股向前衝無後顧之憂，包括被動元件、矽晶圓、MOSFET與其他零組件等相關概念股，在內資法人大股東各有所好作帳下，幾呈現百花齊放榮景。

不過，美中不足係國泰金、富邦金等金融股走勢疲軟，加上台塑、台化、亞泥及中鋼等重量級傳產集團股臉色不佳，拖累指數攻高，使盤勢雖再度收復萬二大關，仍呈居高思維窘境。

集中交易市場加權股價指數終場收漲31.75點，報12008.13點，漲幅0.27%，成交906.93億元。成交值持續萎縮，主要原因係不少外資放耶誕節大假，使源自外資法人的交投相冷清，唯就大盤的量價關係來看，尚屬安全範疇。

今日表現較佳的股票，各具漲價或缺貨等題材，包括被動元件國巨、奇力新、禾伸堂、信昌電、華容、興勤、華新科與大毅等；MOSFET(金氧半場效電晶體)之大中、尼克森；矽晶圓之環球晶、台勝科；生技族群的浩鼎、達爾膚；電子零組件的原相、群聯、世芯-KY、台半、強茂等。

(工商 )