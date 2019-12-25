小S試探問楊采鈺閃婚傳聞。（圖／翻攝自秒拍）

27歲女星楊采鈺外型清新，2年前她公開認戀大她30歲的「劉亦菲乾爹」陳金飛，最近網上傳兩人已婚，陳金飛稱是私事不回應。楊采鈺近日上小S節目，首度解釋和陳金飛並非經導演介紹而認識，她喜歡的男生要幽默有趣、聰明、有才華，暗示選擇陳金飛的主因。

楊采鈺過去演出馮小剛執導電影《芳華》走紅，最近她和馮小剛再合作電影《只有芸知道》，還一起上蔡康永、小S主持節目《花花萬物》，節目中小S突然戳刀，稱楊采鈺背後有「很多故事」，馮小剛則緩頰說自己在電影裡幫楊采鈺找了很好的男友，「我只關心電影裡邊的事，我不關心電影外邊」。

對於秘婚傳言，蔡康永和小S試探問楊采鈺是如何認識陳金飛？她大方回應是她自己選擇和什麼樣的人在一起，全出自於自己的決定，並不是經過導演介紹，也形容陳金飛有趣、聰明、有人格魅力和才華，默認兩人關係，但未回應是否真的領證結婚。

(中時電子報)