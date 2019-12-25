綠營力推反滲法，蔡總統也公開表示，該法要在31日闖關，前總統馬英九今天出席國民黨護憲座談會時說，蔡總統公然要立法院在年底前完成立法是非常不當的，權力分立是非常重要的憲政原則，國民黨主席吳敦義也說，該法是要鬥爭政敵與反對蔡英文政府的台灣人民。

馬英九致詞時說，反滲透法荒唐到極點而且無法執行，12月10日國際人權日立法院開公聽會他也參加了，陸委會在說明欄中指世界各國為阻外敵入侵紛紛定了類似法律，他請在場陸委會副主委邱垂正舉例，他一個都講不出來。法務部參事也不回答能否執行，逼急了這名參事就說檢察官可以不起訴。

另外，馬英九也說，蔡總統公然要立法院在年底前完成立法是非常不當的，因為權力分立是非常重要的憲政原則。

國民黨今天舉行護憲座談會，邀請前總統馬英九、義務副秘書長暨發言人張顯耀、前司法院副院長暨大法官蘇永欽、前考試院副院長高永光、國立政治大學法律系副教授廖元豪、永然聯合法律事務所長李永然、資深媒體人董智森等人共同與會。

吳敦義也說，民進黨修改《國安五法》，12月31日更將要強行通過爭議性大的《反滲透法》，條文中使用模糊而不確定的概念，極有可能成為東廠入人於罪的工具。美其名是要維護國家安全，其實是要鬥爭政敵與反對蔡英文政府的台灣人民。

(中時 )