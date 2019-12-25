嘉義市長黃敏惠心痛指出，中央大南方計畫的大標有嘉義縣，沒有嘉義市。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右）與副市長陳淑慧施政Fighting。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（中）率市府團隊施政Fighting。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與市府團隊期許施政Fighting＋１。（圖/嘉義市政府提供）

廖素慧／嘉市報導

嘉義市長黃敏惠於25日「施政周年Fighting＋1」記者會，再次要求中央兌現鐵路高架化地方自籌款零負擔的承諾，並談到大南方計畫完全漠視「嘉義市是省轄市，竟畫入嘉義縣」，她說，嘉義市克勤克儉才翻轉財政，卻被要求高額配合款，無異是懲罰模範生，很心痛，因此施政周年特別期許施政Fighting＋1，需要中央來加1。

黃敏惠說，嘉義市以前是高負債，她當2任市長努力還債，如今進步到財政模範生，但建設沒有少過，讓這個城市的體質變好，明年鐵高經費要編9億、後年8億，是很大的負擔，不論政黨輪替，她一路走來始終如一，希望中央兌現零負擔的承諾，請中央來面對市民。

黃敏惠說，中央口口聲聲重視南方，但眼前就是把嘉義市跳過了，大南方計畫就是沒有嘉義市，還把責任推給地方，說嘉義市沒有計畫，大南方計畫每個縣市都有大標，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣都有大標，嘉義市不見了，竟被畫到嘉義縣裡面，這就是嘉義市最大的困難，很大的危機。

黃敏惠說，從她當第1任市長就一直打拚努力，不讓嘉義市被遺忘，2任9年執政打下嘉義市良好的基礎，還翻轉財政變更好了，進步到變成模範生，中央不應該懲罰模範生，但嘉義市人有骨氣、有志氣，她把眼淚吞腹內，和嘉義市民一起更努力讓大家看見嘉義市。

(中時 )