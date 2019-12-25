美國總統川普今晚在佛羅里達州被媒體拍到與律師德爾紹維茨（Alan Dershowitz）短暫交談。外界臆測，德爾紹維茨這位哈佛法學教授可能加入川普的法律團隊。

兩人在川普的佛州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）平安夜晚宴中聊了起來。白宮並未對兩人的對話發表評論。

德爾紹維茨是忠實的「川粉」，在特別檢察官穆勒（Robert Mueller）「通俄門」調查期間曾發言力挺川普，近期聯邦眾議院的彈劾程序中也替川普說話，今年稍早更撰文指出，聯邦參議院若在沒有公平審判之下將川普定罪並強迫他辭職，最高法院可以推翻彈劾判決。

「紐約時報」（The New York Times）這個月引用不具名的消息來源報導，指川普的律師團隊考慮讓德爾紹維茨加入，以應付國會彈劾調查。

聯邦眾議員梅多斯（Mark Meadows）在內的共和黨盟友，都曾公開呼籲川普正式讓德爾紹維茨加入團隊，看好德爾紹維茨這位法律學者的權威。

「國會山莊報」（The Hill）報導，梅多斯本月稍早說：「我一向鼓吹總統有必要再請另一名律師，而這個人正是德爾紹維茨。依我之見，他加入就太棒了，讓德爾紹維茨成為辯護團隊的一員。」

(中央社)