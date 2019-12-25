第二場政見會 蔡英文：會告訴大家台灣有多重要 14:212019/12/25 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 取自蔡英文臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第二場總統電視政見會即將舉行，蔡英文總統今天在臉書預告，她會告訴大家台灣對世界有多重要，也會認真地把願景與主張講清楚。 蔡英文表示，今天下午兩點，她會參加中選會舉辦的第二場總統政見發表會。她會在政見發表會上，告訴大家台灣對世界有多重要，以及我們未來四年要把台灣帶到什麼地方。「不論我的對手今天如何批評我、有沒有提出政見，我都會認真地把我的願景與主張講清楚」。 她也呼籲今天下午兩點，請大家準時收看中視，「沒辦法看電視的朋友，也歡迎大家加入線上的直播」。 (中時 ) #今天 #台灣 #蔡英文 #總統 #政見 也許您會感興趣 推薦閱讀 呂玉玲聯手羅智強 揭蔡騙字訣 04:102019/12/21 地方新聞 連任全靠近衛網軍 04:102019/12/21 時論廣場 蔡英文：反滲透法有其必要 12:332019/12/21 政治 鄭朝方童趣方城市 化身叔叔與小英阿姨合影 17:102019/12/21 政治 助陣周江杰 蔡英文新竹一日三活動拉抬 19:402019/12/21 政治 「這個國家」，後患無窮！ 04:102019/12/23 時論廣場 國民黨轟蔡賴菊謝：「賣台」是事實！ 12:182019/12/23 政治 選戰倒數19天 蔡英文臉書談心裡話 17:352019/12/23 政治 選情拉鋸 大韓黑王浩宇：蔡英文沒有穩贏！ 10:242019/12/24 政治 蔡英文一耍狠，民進黨就翻船 04:102019/12/25 時論廣場 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 韓上博恩風向逆轉？韓黑開嗆：去這節目再說！ - 政治 獨》綠營內部開炮 轟菊系連「光復高雄」貼紙也暗槓 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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