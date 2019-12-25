第二場總統電視政見會即將舉行，蔡英文總統今天在臉書預告，她會告訴大家台灣對世界有多重要，也會認真地把願景與主張講清楚。

蔡英文表示，今天下午兩點，她會參加中選會舉辦的第二場總統政見發表會。她會在政見發表會上，告訴大家台灣對世界有多重要，以及我們未來四年要把台灣帶到什麼地方。「不論我的對手今天如何批評我、有沒有提出政見，我都會認真地把我的願景與主張講清楚」。

她也呼籲今天下午兩點，請大家準時收看中視，「沒辦法看電視的朋友，也歡迎大家加入線上的直播」。

(中時 )