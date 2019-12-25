時任台中市副市長的國民黨立委候選人楊瓊瓔（左三），日前北上與中部黨籍立委「開嗆中央護航中火」。（楊瓊瓔競總提供／王文吉台中傳真）

針對台電中火燃煤超量，台中市長盧秀燕25日宣布廢止2部機組許可證。立委候選人楊瓊瓔表示這是「向長期犧牲台中人健康的中火對空鳴槍」，更是反空汙作戰的里程碑！對於盧市長落實競選承諾，楊籲台中人做市府的後盾，讓中央和台電知道「台中人不是塑膠做的！」

剛辭去台中市副市長職務的楊瓊瓔表示，盧市府的鳴槍示警只是更嚴格監督的開始，自己未來若進入立法院，也會中央、地方齊心，持續聯手作戰反空汙！楊瓊瓔呼籲中央和台電，不要再用恐嚇民眾的方式來逃避錯誤的能源政策，「台灣沒有缺電危機、只有空汙危機」。

楊瓊瓔提出今年用電量狀況，7月17日是全國用電量最高峰，當天中火在1號機與4號機停止運轉的情況下，備轉容量仍達10.08％，屬「供電充裕」綠燈，證明廢止中火2部機組許可證，在未來用電高峰期，也不會發生缺電問題。

楊瓊瓔還說，近2年通霄、大林、林口陸續有燃氣複循環機組與超超臨界燃煤機組加入運轉發電，估計增加的容量足以取代中火將近一半的發電量，所以請中央和台電不要再製造中部地區會因為中火減煤發生缺電問題的假象。

「抗空汙是每一個台中人的心願！」楊瓊瓔強調，健康不分藍綠，台中人拒絕用肺發電，捍衛台中人的健康是民意代表理所當然的職責！楊瓊瓔承諾，若進入立法院，一定會堅持要求中火燃煤機組要汰舊換新，並遵守生煤用量減4成，還給台中人藍天白雲的生活基本需求，讓我們的下一代不用再每天戴口罩度日。

(中時 )