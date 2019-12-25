環團今(25)日表示，2019年即將結束，但政府在空汙及燃煤碳排放的改善上似乎無有效作為，燃煤發電的過渡方案為燃氣發電，但新設的燃氣接受站將導致已存在7600年的藻礁生態系岌岌可危。

環團指出，政府大推無煤家園，那麼汰換燃煤電廠機組為燃氣機組勢在必行，但正在大潭一地進行的中油第三天然氣接受站的設立，卻會破壞桃園藻礁生態，由於燃氣發電是燃煤轉綠電的過渡方案，但此過渡方案造成將造成7600年的藻礁生態消逝，批當時讓環評通過的環保署為「環境迫害署」，是對桃園藻礁的持續追殺。

搶救大潭藻礁行動聯盟理事長潘忠政表示，藻礁是海洋生物多樣性的孕育之地，如極為珍稀的柴山多杯孔珊瑚生長於此，強烈要求中油立即停止在大潭藻礁三接所有的開發行為，以免造成珍貴物種滅絕的慘況，並啟動替代方案，以避開柴山多杯孔珊瑚的生長位置，且中油應尊重環團的研究報告，並建議環團提供調查報告給中油，作為在此區域長期監測的比較基礎及參考，讓中油可持續推動相關環境保育的措施。

潘忠政說，藻礁理應是最佳固碳功能的海岸生態系 ，是氣候危機年代首要保存復育的對象，批評藻礁不是亡於自然的淘汰，而是政府推行的用電方案。

環保署綜計處處長劉宗勇表示，當初第三天然氣接收站工業區規劃於民國88年通過環評，89年接收站港口建設申請通過，當時工業區建設面積為232公頃；建港海提長度2860公尺，天然氣營運量600萬公噸，107年中油接手本建設案，為保護沿岸藻礁生態，將建設面積降為23公頃；海提長度降為1688公尺；天然氣營運量更降為300萬公噸，並有專門的環境督導小隊不定期現場稽查，表示環保署在維護大潭藻礁生態工作上是有計畫性的推展，而非環團所指的 「追殺 」。

(中時 )