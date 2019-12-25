新北市三重區仁政街25日上午8時許發生警匪對峙事件，台南市警方聯合三重警方緝捕毒犯， 2名毒犯逃到三重某公寓6樓頂樓加蓋屋頂，與警方對峙半小時後雙雙跳樓，目前送醫搶救中；警方表示，已逮捕3位嫌犯、2位關係人並搜出海洛因370克、安非它命等毒品。

(中時 )