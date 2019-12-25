台南警三重緝毒 2毒犯急跳樓摔傷急救 14:372019/12/25 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2名毒犯逃到三重某公寓6樓頂樓加蓋屋頂，與警方對峙半小時後雙雙跳樓。（翻攝自臉書爆料公社／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區仁政街25日上午8時許發生警匪對峙事件，台南市警方聯合三重警方緝捕毒犯， 2名毒犯逃到三重某公寓6樓頂樓加蓋屋頂，與警方對峙半小時後雙雙跳樓，目前送醫搶救中；警方表示，已逮捕3位嫌犯、2位關係人並搜出海洛因370克、安非它命等毒品。 (中時 ) #三重 #警方 #毒犯 #跳樓 #聯合 也許您會感興趣 推薦閱讀 【滿清人詐騙2】買美國垃圾公司 漲1500倍價售股票 10:522019/12/23 社會 【滿清人詐騙3】獲寮國大將軍賞識？ 愛新覺羅王子誆人投資 11:032019/12/23 社會 一代豔星跳樓亡 兒長大帥氣照曝光 15:562019/12/23 星奇 美罕見公布特種部隊演習畫面 劍指金正恩 17:072019/12/23 國際 頂新三重舊廠通過都市計畫變更 將送內政部審議 19:582019/12/23 生活 2男1女三重開毒趴 18歲男家中亡 13:322019/12/24 社會 2男1女家中開毒趴 1男疑服毒過量暴斃 13:382019/12/24 社會 住板橋比信義區強？網曝真相戰翻 18:152019/12/24 日常 大選將屆 中市警查緝選舉賭盤、網路假訊息上緊發條 20:572019/12/24 政治 平安夜寒冬送暖 民代王威元關懷寒士 23:452019/12/24 生活 社會熱門新聞 女客傳訊「我沒穿衣服」 外送員崩潰秒回2字 - 社會 正妹同事太提神 網瘋求職 - 社會 台南新營驚傳命案女子疑遭勒頸亡 丈夫也成浮屍 - 社會 身價百億！仁寶副董陳瑞聰身兼58家董事 業界分量超驚人 - 社會 妹子放2粒「木瓜」桌子震動 邪惡視角讓肥宅發夢了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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