現代人壓力大，不少人擁有強大的抗壓性來應付生活，不過卻反而身心失調了。這可能是因為自己乘載過多的壓力，卻沒有得到釋放所導致的下場，因此對抗壓力很重要，包括飲食均衡，還要多運動、曬太陽，以及足夠的睡眠時間；另外，多正向增強活動，也能減少負面因子。

1、飲食均衡，多蔬果、堅果、全穀類

調節自律神經，可以多攝取富含鈣和鎂的食物，如燕麥、黑芝麻、豆漿、魚乾、堅果等，幫助修復神經系統。而富含維生素B的食品，如酵母、豆類、胚芽、小米，以及維生素C含量高的蔬菜水果，也有助於神經的減壓與抗壓。

每天都要均衡攝取奶、蛋、豆、魚、肉及全穀類的營養，幫助維持神經傳導物質的濃度，包括多巴胺、正腎上腺素、血清素等的穩定，避免自律神經失調，好好的吃，有助避免體內的可體松（壓力荷爾蒙）分泌，造成壓力上升而引起情緒不穩定。

2、多運動、曬太陽，可調節自律神經

別忘了「要活就要動」，維持每天運動30分鐘，視自己體能而定，選擇最合適的運動，例如走路、爬山、騎腳踏車都很不錯，也要記得多曬太陽，每天至少曬20分鐘，對於調節自律神經都是好事。

3、充足睡眠

充足的睡眠是非常重要的一件事，確保睡眠品質及維持睡眠充足，建議最好能按照正常的人體生理時鐘，每晚於11點前就入睡，並睡足6至8小時。

4、多正向增強活動、減少負面因子

生活中只要多「正向增強」和「負面消弱」，好好活動與行動，不要亂動和躁動，自律神經就比較不會亂動。

「正向增強」指的是「運動」、「活動」、「勞動」和「互動」；「負向消弱」指的就是減少不必要的負面因子，例如少喝酒、不要熬夜，減少不必要的藥物干擾、抒解壓力，就能讓干擾自律神經的行為減到最少。

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(中時電子報)