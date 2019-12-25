張麗善獨自演講講了55分鐘，喝完水打趣說「還剩下三點」，她和站在身旁的縣府一級主管都笑起來。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善就職一周年記者會，縣府一級主管大合照。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善25日舉行就職周年記者會，她矢言讓雲林家長放心，明年起全面實施一周一堂品德課程，復興禮義廉恥的傳統，讓孩子懂得尊敬長輩，懂得廉恥，台下響起如雷掌聲。

張麗善細數十大政績，細講十大願景，獨自演講講了55分鐘，喝兩次水，她知道已經講很久，打趣說「還剩下三點，因為這是我擘畫的願景」。

張麗善提及，教育部分除了將籌備雲林科技實驗學校、增設西螺武術特色學校，每所學校增列一名安全人力，也要讓所有的雲林鄉親家長放心，明年開始每週一堂品德教育課，讓孩子懂得尊敬長輩、孝順父母、更懂得廉恥，明年全面實施，貫徹禮義廉恥的課程。

她說，這次就從教育開始做起，最近她在推硬筆書法，寫的就是「禮運大同篇」，讓老有所終、壯有所用、幼有所長、鰥寡孤獨廢疾者皆有所養，這就是她執政的目標。

關於大宗農作物屢屢發生產銷失衡事件，她也向中央喊話，「開放進口時一定要錯過產銷期，不能夠過量進口，也不應該在產銷期做不當的決標，我們要展現護農的決心，守護農產品價格。」

(中時 )