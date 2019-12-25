北市一名周姓新手父親受不了5個月大男嬰哭鬧，竟劇烈搖晃頭部，還用棍子打、嘴巴咬臀部，造成男嬰顱內出血、身上多處瘀青，今年5月，男嬰臉色發青趕緊送醫，經醫院通報虐嬰，士林地檢署檢察官調查，認定男嬰傷勢並非如周男所辯，意外從床上跌落造成，依傷害罪起訴男嬰親生父親。

24歲周姓男子帶著與前女友生下的男嬰，今年5月初，與20歲鄭姓新女友入住新店一間花園酒店，打算住3個星期，身邊還帶著5個月大的男嬰，但男嬰卻在房間內不斷哭鬧，周男難以忍受，疑似用棍子、劇烈搖晃的方式虐待男嬰。

今年5月20日上午6點多，男嬰突然安靜下來，周男發現情況不對，趕緊將還在睡覺的鄭女叫醒，換好衣服等救護車過來，男嬰被送往耕莘醫院，經轉院由台北榮民總醫院通報市府。

周男辯稱，平時都是他幫忙洗澡、換尿布、喝奶，只有發生男嬰從沙發、床上跌落，而男嬰屁股上的瘀青是他咬的事實，否認有虐嬰。而同居鄭姓新女友則稱不知情，並沒看過男嬰身上有瘀青。

檢察官囑託台大醫院鑑定傷勢，男嬰主要傷勢是硬腦膜下出血，同時伴隨腦組織水腫，推測是在送醫前3天發生，另外，男嬰臀部3公分長的瘀血，研判是有長條形硬物鞭打造成，但顱內出血部分，不可能是從35公分到64公分高的沙發、床鋪上跌落地毯所造成，研判是「嬰兒搖晃症」劇烈搖晃所致。

檢方認定，周男因嬰兒長時間、強烈、無法安撫的哭泣，讓新手父親忍無可忍，進而傷害嬰兒，但並非持續性以不人道方式對待，未達「凌虐」行為，並依醫院鑑定報告，以傷害、重傷害2罪起訴周男。

另外，同居女友則供稱，平時都是由周照顧，檢察官調閱醫院監視器，發現鄭女在抱男嬰上病床時，並未用手托著男嬰頸部，顯示20歲鄭女並非男嬰主要照顧者，也沒照顧幼兒經驗，沒有證據顯示她有虐嬰的情勢，予以不起訴。

(中時 )