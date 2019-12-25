蔡英文總統連任辦公室今天拿出近日各家民調結果指出，六都首長就職週年施政滿意度調查，高雄市多項評比項目表現都是倒數的「數一數二」，與上週末50萬人響應罷韓相互輝映，奉勸韓國瑜認真解決各界無法諒解的問題，勿再當「隱形的市長」。

蔡英文總統連任辦公室今天由發言人莊瑞雄、簡舒培以及顏若芳共同召開「隱形的市長，施政滿意再度吊車尾」記者會。

簡舒培表示，去年11月24日九合一大選後，六都首長於12月25日宣誓就職，距今正好一週年，結果韓國瑜市長的施政滿意度也跟他的民調一樣，「慘慘慘慘」，韓市長無心高雄市政，自認可以當選總統，但選民顯然不買單。

她說，無論在9月份天下雜誌的施政滿意度調查中敬陪末座，還是近日思維策略公布的調查報告顯示，韓國瑜市長的施政滿意度僅有32.4％，不滿意度更高達66.4％，除跟台北市並列倒數一、二名，對施政非常不滿意的比率更是遙遙領先，難怪被網友嘲諷是「隱形的市長」。

昨天博恩夜夜秀放出韓國瑜出席節目的影片，雖然收視率高，但負評如潮，記者會開始前點看，計有2.5萬左右負評，有可能是博恩夜夜秀有史以來負評前幾名的影片。她說，雖然韓國瑜嘴上道歉，但心裡與表現態度都不是這樣，這也是他民調如此低迷的重要原因。

顏若芳補充，韓國瑜去年參選時信誓旦旦地在直播中發表不落跑宣言，上任不但後表現荒腔走板，被網友戲稱是「韓總機」，還打臉去年的自己，10月16日就開始請假落跑「放韓假」，結果請假之後也沒有認真跑行程，常常「睡到中午」，到下午才有行程。

她說，議會審查預算期間韓國瑜也不聞不問，1465億預算一毛未刪，議會監督功能淪喪，上週末挺韓遊行還沒結束就出現在高鐵站準備北上，再再都把高雄人視若無物。

莊瑞雄則指出，上週末有50萬人走上高雄街頭訴求罷韓，表示韓國瑜市長實在是很「顧人怨」，結果韓市長只敢用「遮羞布」來轉移焦點，毫無反省之意。

而調查報告也顯示，高雄市民對現在的不滿意度達62.8％，是六都中倒數第一，對未來三年沒信心的高達66.1％，有63.6％的受訪民眾表示會投對韓國瑜投下罷免票。

他說，對高雄市民而言，韓國瑜當市長對高雄是一個災難。甚至在上週末挺韓場合，他竟然也「溜之大吉」，邏輯實在異於常人，這麼大比例對韓國瑜現在表現給予死當，對未來三年信心還是墊底，韓必須好好省思，為何讓高雄市民現在不滿意，未來也沒信心。

雖然韓市長一再強調「得民心得天下」、「沒有對不起高雄人」，但莊瑞雄認為，無論是民調或民心，恐怕韓市長都無法獲得民眾的認同，奉勸韓市長勇於面對高雄市民的不滿，認真解決各界無法諒解的問題，勿再當「隱形的市長」。

(中時 )