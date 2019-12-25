聯合骨科(4129)子公司冠亞(6758)將在明年1月2日登錄興櫃，目前營收占比為國內72%、海外28%，聯合及冠亞合作時間已達2年，聯合目前持股74.9%。

冠亞主要業務包括椎植入物、手術器械及代理進口植入式骨科相關醫材，產品包括脊椎固定系統產品、椎間盤融合器產品，及Vertebral Body Replacement(椎體置換系統)、Bone Filling System(骨填補系統)。

2019年全球脊柱市場營收規模約96億美元，至2023年預估將增至106億美元，2019~2023年平均每年成長率為2.6%。

冠亞今年11月營收3.85億元、上半年稅後淨利2744萬元、EPS2.04元。2017年營收約4.12億元、稅後淨利5,943萬元、EPS4.77元，2018年營收4億元、稅後淨利5,010萬元、EPS3.98元。

(時報資訊)