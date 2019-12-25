Santa現在變成漂亮大貓，很受江家人寵愛。艾迪昇傳播提供

江宏恩5年前的平安夜救回了小貓Santa，讓那天成為他最有意義的一次耶誕節，從此多了一位家庭成員，改變人生。江宏恩回憶當天晚上，他剛好出門買聖誕節食材、剛好有好心司機願意幫忙、剛好動物醫院還沒關門，「所有的剛好組成了好機緣，讓我又多了個貓小孩」。

江宏恩說，當時正在買菜的路上，路過一根電線桿旁，微弱的貓叫聲吸引他的注意，「我發現有一隻小貓奄奄一息躺在那邊，呼吸很微弱，當時牠瘦到肉眼都看得到肋骨，身體臭到不行，去買了貓罐頭牠也不吃」。

江宏恩從沒養過貓的經驗，眼看周邊只有他一人，當下進退兩難，不知該如何是好，他心想：「如果我走到路口，能有計程車願意載急救動物，我就馬上送她到醫院。」正當他動了這個念頭，巷口就剛剛好來了一輛計程車，司機也願意幫忙，江宏恩立即帶小貓咪Santa到醫院急救。

Santa足足吊點滴吊1個禮拜才脫離危險。之後，江宏恩將小貓咪帶回家，成為江家一員，現在小貓變成頭好壯壯的漂亮大貓，不再是當時骨瘦如柴的瀕死模樣，「為了紀念牠獲救的那一天，將牠取名為Santa，也就是聖誕的意思」。

江宏恩認為耶誕節當天有股暖暖團圓的氛圍，特意將溫暖的時刻留給家人，「這天一定要和家人一起團聚，吃吃媽媽的拿手菜」。至於毛小孩，他也沒忘送上好禮，「給他們最大的禮物就是要他們一直健健康康的，這天一定要給狗、貓兒女們加菜補充營養餐」。

(中時 )