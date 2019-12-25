台中市立委第四選區（西南屯）國民黨候選人黃馨慧25日抨擊，台電能源配比只因為民進黨主張「非核家園」而廢核燃煤，造成中部空汙嚴重。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

中火燃煤超量未改善，市府祭出重罰廢除二張操作許可證，台中市立委第四選區（西南屯）國民黨候選人黃馨慧25日表示，按《台中生煤管制自治條例》，市府依法行政，中火3次稽查燃煤超量遭廢除許可證「合理、合法」，台電應該檢討符合民意的能源政策，不要再讓台中人「用肺發電」，照顧台中市民健康！

黃馨慧強調，台電能源配比只因為民進黨主張「非核家園

」而廢核燃煤，造成中部空汙嚴重，市長盧秀燕秉持空汙「

先公後私」是為合理；市府2016年1月公布《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，並送請行政院備查，中火4年需減生煤4成是為合法，如今中火第2、3機組遭廢除許可證，一切皆「合理、合法」。

黃馨慧指出，民進黨以國會立委人數優勢，連修訂《空汙法

》漠視民意，限縮地方政府權限，執政者能源政策錯誤，不顧民眾健康，造成台中市民被迫「用肺發電」，台中281萬市民全力支持盧秀燕廢止2機組除許可證，捍衛台中市民健康。

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(中時 )