大政治大爆卦-無色覺醒》政見重啟特偵vs.政績還得看稿 韓蔡舌戰第二回比料 14:192019/12/25 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》政見重啟特偵vs.政績還得看稿 韓蔡舌戰第二回比料 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選迫在眉睫，各黨的總統候選人也應明確表達自己的政見，在第一次電視政見發表會中，韓國瑜與蔡英文兩人正面交鋒，過程唇槍舌劍、精采絕倫；而今日將迎來第二次政見會，三人又將有甚麼樣的攻防呢？ 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 提振觀光 日沖繩首里城重啟夜間點燈 18:002019/12/21 國際 鴻海 10.5代廠重啟拉貨 04:102019/12/23 證券．權證 韓若當選 重啟特偵組辦貪官 01:182019/12/23 政治要聞 權證星光大道－華南永昌證券 台積電 重啟填息腳步 04:102019/12/24 證券．權證 鋼市春燕來臨 鋼鐵股有望重啟漲勢 09:462019/12/24 財經 《產業》IC Insights：記憶體廠重啟投資，2021年半導體新增產能創高 14:492019/12/24 財經 能源告急？菲國擬重啟核電計劃 20:512019/12/24 國際 台電強調 核能延役與重啟須務實面對核廢料處置問題 21:502019/12/24 財經 營運回溫 泰鼎重啟三廠計畫 04:102019/12/25 證券．權證 能源考量 菲國擬重啟核電計畫 04:102019/12/25 兩岸要聞 政治熱門新聞 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 韓上博恩風向逆轉？韓黑開嗆：去這節目再說！ - 政治 獨／民進黨網軍內鬥 造成消息走漏 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。