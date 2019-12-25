環團今(25)表示，今年9月於美國紐約落幕的2019聯合國氣候行動峰會中，已有77個國家及地區的領袖承諾在2050年達到溫室氣體的「實際零排放」，反觀台灣，不僅只以2050排碳減少50％為目標，實際上，綜觀台灣各樣政策與數據中，顯示台灣是減碳後段班，減少碳排放是大勢所趨，但仍看不到政府對於綠色家園的配套措施。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，今(25)日同多個環團發起減煤聲明，要求政府除了減煤，更要落實無煤家園目標，還給民眾呼吸自由、民主能源氣候民主、平等呼吸健康平等、無煤台灣永續健康等權利。

彰化醫界聯盟代表楊澤民表示，減煤廢核不是蹺蹺板，兩者可同時進行，以德國為例，燃煤發電仍是該國主要電力來源，佔總發電量約4成，今年德國「成長、結構轉型與就業委員會」提出無煤時程，目標2022年燃煤發電降到30GW；2030前年降到17GW；最晚於2038完全停煤，且從2018開始，德國綠電已佔總發電量4成左右。

台灣樹人會常務理事潘翰聲潘翰聲指出，民進黨2025非核家園目標是減煤、推燃氣、推綠能，但天然氣只是過渡方案，在綠電技術與發電量尚不到位的情況下，廢煤只會帶來對天然氣的過度依賴，雖然燃氣發電幾乎不產生懸浮微粒，但仍然會產生燃煤發電約 50％ 的碳排放，大量燃燒天然氣對於氣候暖化的加劇和生態破壞不可忽視，因此非核是目標，減煤是方法，但若沒有提出可執行的配套措施，那也只是挖東牆補西牆之舉。

(中時 )