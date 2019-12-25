2020總統大選政見發表會今天舉辦第二場，蔡英文延續上一場火力，開頭就批評韓國瑜自己忘記了世界，坐在浴缸裡面還把它當成大海。

蔡英文說，上禮拜的政見會，韓市長提到「世界忘記台灣」，我提醒他是「自己忘記世界」，因為世界不可能忘記台灣。台灣是全球第21大經濟體、第18大貿易國家，國際半導體供應鏈以我們為基地，總體經濟穩定度世界第一。

「台灣正在大海乘風破浪勇往直前，韓市長坐在浴缸裡面還把它當成大海。」蔡英文強調，韓國瑜對於很多統計數字的解讀另人不解，比如30歲以下可支配所得比20年前差，可是可支配所得最低的時候，是國民黨馬政府八年執政，這幾年可支配所得實際上已經上升。

蔡英文又說，中國不斷阻擾我們參加國際社會，就算接受九二共識中國也不會住手，參與ＣＰＴＰＰ的努力我們從沒停只過，以台灣經濟自由化程度，很有機會參與第二輪談判。

(中時 )