印尼巴士翻覆河谷事故死亡人數今天增至28，包括8名兒童。警方表示，搜索工作仍持續進行中。

一輛巴士23日逼近午夜前，在南蘇門答臘省（South Sumatra）偏遠地區翻落150公尺深的河谷，並捲入谷底的溪流。

當地警察首長古瑪拉（Dolly Gumara）今天告訴法新社，警方「已確認其中27名罹難者身分，截至今天僅1人身分仍待釐清，這名罹難者是名女性」。

當地搜救團隊表示，他們撤出至少13名生還者，且搜尋遺體的行動尚未結束。搜索行動隊長柯瓦斯（Berty Kowaas）告訴羅盤電視台（Kompas TV）：「這條河水流很強，一些遇難者可能被沖走。」

出事的這輛區域巴士從班古魯省（Bengkulu）出發前往帕加拉蘭（Pagar Alam）。根據乘客名單，車上僅有27人，但多名生還者告訴警方，事故發生時車上約有50人。

搜救團隊因此懷疑可能有更多人受害，有必要繼續搜索。

沒有其他車輛涉及這起意外。警方仍在釐清事故原因。

(中央社)