尾牙喝掛好難受，營養師傳授防醉絕招，可先吃雞蛋。（圖／營養師陳嫚羚提供）

年底有許多需要喝酒應酬的場合，像是尾牙和春酒，難免會因喝多了，而感到身體不舒服，營養師陳嫚羚在臉書分享，避免酒醉難受的3個小絕招。

最近營養師陳嫚羚粉專《營養嫚嫚說》貼文，應酬活動多，酒醉、宿醉很難受，教大家這3招，來減輕身體不適的狀況。

第一招：別空腹飲酒

空腹喝酒會導致酒精吸收速度快，進而讓人容易醉，營養師建議，飲酒前可先吃高脂肪、高蛋白的食物，例如：雞蛋、堅果、起司等物，緩和酒精吸收。

第二招：補充B群

缺乏B群會導致代謝酒精的速度變慢，而坊間許多解酒產品都含有B群，因此若適量的補充將能夠幫助代謝。

第三招：邊吃邊喝

邊吃邊喝可減緩喝酒的速度，讓人比較不容易喝醉，同時也能保護肝臟。

而營養師也補充，喝醉後會感到不適，是因為人體代謝酒精後，會有乙醛堆積，加上酒精利尿的特性，導致體內電解質不平衡，出現脫水、頭痛、嘔吐、疲憊、嗜睡、注意力不集中等症狀。

營養師說，要緩解宿醉的情形，可以多喝水，並且透過梅干、蜂蜜、鹽糖、運動飲料等來補充電解質，不過，最重要的是要注意，小酌怡情、大醉傷身，適量飲酒才健康。

【本文獲營養師陳嫚羚授權轉載】

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(中時電子報)