民進黨北市第三選區（中山、北松山）立委候選人吳怡農25日上午邀到網紅「486先生」在民生敦化路口拜票，不過吳怡農卻因為拚選舉喊到燒聲，喉嚨聲帶被傷到，486義氣相挺，代替吳大聲拉票，並說「居然有傻子放棄美國籍回台入伍貢獻，讓我非常感動！」吳隨後則去看醫生，醫治喉嚨。

吳怡農沙啞地表示，他過去有很多活動演講，還有連續2、3小時不停車隊掃街和群眾講話，所以聲帶有點傷到，但沒問題，剩下17天會繼續努力，另外486是網路意見領袖，也是他民權國小的學長，大家可能覺得網路名人來站台很奇怪，但政治本來就跟生活有關，這是理所當然的。

「我沒聲音了，他幫我喊！」吳怡農說，這次能得到學長認可，來幫他站路口加油打氣，學長1人當2人用。至於是否還有其他競選點子？吳則賣力擠出聲音說「我現在沒話講了，沒聲音了，明天再跟大家講！」

486表示，吳怡農的選情已經非常接近了，他支持本土政黨，所以把所有工作都拋下，在剩下不多的選舉時間，為台灣這塊土地與優秀年輕人站台，且一堆人都想要跑到美國當美國人，居然有這種傻子放棄美國籍回台入伍貢獻，他非常感動，他要一起盡力，為吳加一點點分數，呼籲松山選民站出來投票。

(中時 )