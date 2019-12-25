新北泰山一名52歲施姓錢莊老闆，今年6月間慘遭3名員工殺害，屍體載運到其中一名江嫌位於宜蘭的老家焚屍滅跡，整整燒了8小時，新北地檢署歷經數月蒐證調查，25日偵結並依殺人罪將陳姓、唐姓與江姓3名員工起訴。

檢警調查，3嫌均為施男員工，其中唐、江任職於桃園分公司，今年初施男發現分點帳目有異狀，短收數百萬元，質疑3名員工涉嫌作假帳挪移公款，質問時雙方多次爆發口角衝突，3嫌雖矢口否認，卻因此種下殺人埋屍的動機。

6月16日下午3時許，3名員工乘車前往泰山總部，見四下無人，一人從後方壓制施男，一人掏出長25公分的水果刀，朝施男腹部猛刺，施男聲嘶力竭求饒「有話好好商量」，3嫌仍殺紅眼不肯罷手，拿出開山刀朝施男後頸部狠砍，造成施男頸部大量出血，噴灑在牆面、電視機面板。

直到施男倒地不起，江嫌外出購買地板清潔劑、環保萬用袋零售、打火機、酒精清潔劑等物，沖洗屍體及現場血跡後，再以大型垃圾袋包裹屍體，裝進行李箱搬運上車，載至宜蘭縣壯圍鄉計畫棄屍。

3嫌開抵宜蘭壯圍後，先到便利商店購買換洗衣物、汽油、木炭等物，尋覓江嫌老家後方一處菜園農地，趁夜色昏暗，取出屍體放置在木炭上、澆淋汽油，點火引燃燒毀屍體，過程不斷添加木炭、木頭及汽油助燃，燒了整整8小時。

最誇張的是，焚屍過程中因炭火用鑿，多次外出購買木炭，江嫌爺爺還以為孫子帶朋友回來烤肉，烤了整整一天，絲毫察覺異狀。

3嫌犯後將水果刀及開山刀丟棄深山，乘車返回北部，以施男手機傳訊給其家人報平安，直到施男與家人失聯許久，全案就此曝光，3嫌則遭法院羈押迄今。

檢方認為，3嫌案發前多次討論殺害方法，可見殺人犯意堅定，其中唐嫌供詞避重就輕，雖一度坦承犯行，又矢口否認有任何殺人犯意，犯後態度惡劣，請從法官重量刑。

(中時 )