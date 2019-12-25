前立法院長王金平25日出席「世界神明聯誼會」，各國傳統宗教活動輪番上陣，現場氣氛和諧融洽。王金平致詞時提到，世界上有相當多的宗教，我們必須要「要互相尊重、互相包容、互相學習、互相交流、互相合作」，希望能達成世界和平、宗教和諧這樣子的目標。

王金平以中華傳統宗教總會總會長參與世界宗教聯誼會，現場貴賓還有星雲法師、高雄市副市長葉匡時，以及世界各國共400餘家宗教團體共襄盛舉，場面盛大莊重。

王金平說：「我們也結合了幾大宗教，包含基督教、天主教等等各種重要的宗教，那我們在同一個平台上，希望世界上的宗教都能夠彼此互相尊重、互相交流、互相合作，互相促成世界的和平、人類的和諧，所以這個是我們世界聯誼會最重要的目的。」

王金平表示，今年大陸的宮廟幾乎沒有來，但是參與的宮廟今年有將近1000家，比往年700家更多，表示這個世界神明聯誼會有一直在擴大，他認為，未來一定會擴大到海外去，希望人類共同的期待是要和諧、和平，大家都能夠互相幫助，進一步讓人類都能夠過好生活。

王金平說，今年一共來了3000多尊的神明，齊聚於此，可以說是全世界能量最大的一個場域，今年參加的宮廟有將近1000家，這是前所未有的一個大規模的宗教集合，所以今天到現場的民眾最起碼應該有7萬人左右，這是一個很難得的盛況。

王金平看見台下座無虛席的盛況，有感而發的提到6年前星雲大師邀請他來組成中華傳統宗教總會，繼續傳承舉辦世界神明聯誼會，今年已經是第十屆，而星雲大師的理念很清楚，就是希望這是一個和諧、和平的世界，和諧、和平的人類。

(中時 )