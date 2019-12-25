新竹市北二高茄苳交流道連絡道向東延伸新建工程，從5米拓寬到20米，為新竹縣市民眾打造安全道路。（羅浚濱攝）

新竹市北二高茄苳交流道連絡道向東延伸新建工程完工，25日由交通部長林佳龍、市長林智堅等人共同參與通車典禮，林智堅感謝交通部支持7成經費，22戶居民配合土地徵收，市府才能與中央合力，為新竹縣市打造安全道路。

林智堅表示，茄苳景觀大道銜接新竹縣寶山的東香東街，過去路面不到5米狹小崎嶇，通行非常危險，在交通部支持下，市府投入3.6億興建453公尺、寬約20米的聯通道路，給在地居民更安全道路，也提升香山區整體發展機能。

林佳龍表示，茄苳向東延伸道路通車後，就像打通任督二脈，滿足在地鄉親需求，打通縣市交界道路，交通部將協助新竹縣市規畫區域交通路網，從宏觀角度主動規畫藍圖，未來將逐步實現，建設台灣產業心臟。

工務處表示，茄苳交流道向東延伸道路完工後，不僅可改善茄苳景觀大道與東香東街的交通瓶頸，提升科學園區、香山區、竹縣寶山鄉各區之間的易達性與安全性，還能強化香山區與西濱地區的聯繫，活化香山新興工業區及遊憩功能，也讓香山區和寶山鄉的民眾，擁有一條更安全的道路。

(中時 )