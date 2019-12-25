平安夜的美市封關盤中，黃金市場突然迎來大行情，由於美國的經濟數據表現疲弱，而且美股下滑，金價短線強勢拉升，現貨黃金直逼1500美元/盎司大關，期金則突破了這一大關。

美國最新公佈的數據顯示，美國12月里奇蒙德聯儲製造業指數為-5，表明製造業指數處於衰退狀態，引發了市場的擔憂。數據出爐之後，美元指數下滑，歐元和英鎊等主要非美貨幣則趁勢攀升。

現貨黃金短線大幅拉升，觸及11月7日以來最高價的位1499.51美元/盎司，一日內上漲約14美元。COMEX黃金價格突破1500美元/盎司關口，一日內漲幅達0.85%。

里奇蒙德聯儲製造業調查之數據來源，是從轄區內具代表性的220間製造工廠進行抽樣調查，主要用於評估產業表現；該報告特別強調通貨膨脹的壓力。該報告涵蓋第五區的五個州，包含哥倫比亞特區、馬里蘭州、及卡羅萊納州，和大多數未開發的區域。該指數採近三個月百分比的平均值差異，以「零」為基準點，反應過去三個月中的繁榮或蕭條，指數若高於零說明製造業處於擴張態勢，低於零則意味著製造業出現萎縮。

(中時電子報)